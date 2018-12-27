Во Франции создают музей Холокоста на заброшенной железнодорожной станции
Национальная компания французских железных дорог (SNCF) выделила 2,3 миллиона долларов на строительство музея Холокоста на одной из заброшенных станций.
Музей, строящийся при финансовой поддержке SNCF, планируется открыть в 2020 году на бывшей станции Питивье в восточной Франции, сообщает "Лехаим".
Одновременно, амстердамская транспортная компания GVB на этой неделе объявила, что "изучит способы примирения" с ролью своих сотрудников в перевозке тысяч евреев, которые были убиты во время немецкой оккупации Нидерландов. В прошлом месяце голландская национальная железнодорожная компания NS заявила, что предложит компенсацию жертвам.
Станция Питивье предшествовала самой печально известной депортации французских евреев и массовому убийству евреев в Аушвице. CRIF, организация французских еврейских общин, будет партнером в проектировании музея, сообщил на прошлой неделе новостной сайт France Info. При логистической поддержке SNCF около 16 000 евреев были отправлены на гибель в лагеря смерти со станции Питивье и из соседнего лагеря Бон-ла-Роланд в период с 1941 по 1943 год.
В прошлом году местные власти заявили, что потратят сотни тысяч евро на сохранение станции, организацию образовательных выставок в ее стенах и объявление ее историческим памятником. Заброшенный железнодорожный вокзал, старые рельсы которого не были заменены, оставался неиспользованным в течение десятилетий. Некоторые школы годами привозят учеников для осмотра станции, которая в настоящее время закрыта для посещения.