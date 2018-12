В Британии еврейская организация возмущена сценами Холокоста в видеоиграх

В организации «Лимуд» (британо-еврейская образовательная благотворительная организация) провели обсуждение касательно изображения Холокоста в видеоиграх.

Об этом сообщает проект «Еврейские новости».

«На этом заседании рассматриваются те немногие игры, которые сделали спорный шаг, включив элементы Холокоста. Смеем спросить, могут ли видеоигры быть подходящим способом для изображения Холокоста - и если да, то как?», - раскрыли суть обсуждения в «Лимуде».

Разговор коснулся изображения событий Второй мировой войны в таких популярных играх, как Call of Duty World War II, Wolfenstein: New Order, Witness Auschwitz и My Memory of Us.

Все эти проекты так или иначе показывают страшные преступления нацистов, для разработчиков было очень тяжело решиться на демонстрацию жутких сцен. Но поскольку создатели видеоигр сражаются за то, чтобы компьютерные развлечения приравняли к кинематографу, книгам, музыке и прочему, то сделали этот шаг.

На конференции «Лимуд» разгорелись жаркие дебаты между противниками реалистичного изображения насилия в видеоиграх и теми, кто активно выступает за признание игр для компьютеров и консолей жанром искусства, подобным к кино или телесериалам.