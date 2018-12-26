Опубликован список 10 самых заметных проявлений антисемитизма в 2018 году

Известная американская правозащитная организация Центр Симона Визенталя 25 декабря объявила о своей десятке худших проявлений антисемитизма в 2018 году.

В этом году, произошел инцидент, повлекший наибольшее количество смертей евреев в истории Америки, сообщает «Лехаим».

Правый экстремист Роберт Бауэрс, который убил 11 верующих в питтсбургской синагоге «Древо жизни» и ранил еще шесть человек, занял первое место в списке. Центр Визенталя написал: «Бауэрс был признанным неонацистом», добавив, что «только вмешательство ФБР предотвратило еще одно нападение на синагогу в районе Толедо в начале декабря. Эта атака была запланирована Деймоном Джозефом, фанатичным новообращенным в ислам и сторонником ИГИЛ».

Радикальный афроамериканский исламист Луис Фаррахан был назван номером два из-за своей октябрьской речи в Детройте. Лидер «Нации ислама» сказал о евреях: «Я не злюсь на вас, потому что вы глупы … Поэтому, когда они говорят о Фаррахане и называют меня ненавистником, вы делаете то, что они делают: называете меня антисемитом… Стоп, но я антитермит». Центр Визенталя отметил, что «в течение 1930-х годов, до Холокоста, нацистская пропаганда последовательно демонизировала евреев как паразитов и крыс, стремясь дегуманизировать немецких евреев в глазах их соседей».

Американские кампусы заняли третье почетное место из-за «тревожных антисемитских атак на американские кампусы» после стрельбы в Питтсбурге. Свастики, антисемитские граффити и плакаты были обнаружены в педагогическом колледже Колумбийского университета, Университете Дьюка, Корнелльском университете, Государственном университете штата Пенсильвания, кампусах университета Калифорнии в Беркли и Дэвисе и колледжах Вассар и Марист.

Лидер британской лейбористской партии Джереми Корбин занял четвертое место, потому что он ставит под угрозу существование еврейской жизни в Великобритании. Еврейский депутат парламента Дама Маргарет Ходж сказала Корбину в июле: «Вы доказали, что не хотите, чтобы такие люди, как я, были в партии… это не то, что вы говорите, а то, что вы делаете, и своими действиями вы показали, что вы антисемитский расист». В том же месяце, что и комментарий Ходж, три ведущие еврейские газеты Великобритании опубликовали совместное редакционное предупреждение об «экзистенциальной угрозе для еврейской жизни в этой стране, которую будет представлять правительство Корбина».

Центр Визенталя присвоил Агентству Организации Объединенных Наций по оказанию помощи и организации работ (БАПОР) номер пять в своем списке, потому что деятельность БАПОР является «фактором, способствующим массовому жестокому обращению с детьми со стороны ХАМАСа, с «мирной» программой» уничтожения Израиля». Исламская террористическая организация ХАМАС «эффективно контролирует профсоюз учителей БАПОР, и учителя прибегают к социальным сетям для пропаганды терроризма против израильтян и «нанесения ударов сионистским собакам»», – пишет центр. «К чести США, они прекратили дальнейшие выплаты БАПОР, но Германия, Япония и другие страны увеличили пожертвования».

Американская компания, помогающая туристам в аренде недвижимости Airbnb заняла шестое место, объявив в октябре, что исключит 200 объектов в израильских поселениях на Западном берегу из своих списков для аренды. Airbnb сводит путешественников с местными владельцами домов и квартир для краткосрочной аренды. Центр Визенталя писал: «Нет никаких признаков того, что Airbnb, который утверждает, что выступает против BDS, распространяет свою интервенционистскую дипломатию на Кипр или на множество других спорных территорий по всему миру». Центр Визенталя призвал 400 тысяч своих членов забронировать поездки на других сайтах. BDS — это аббревиатура для кампании «Бойкот, отчуждение, санкции», направленной на еврейское государство.

Немецкий Банк Социальной Экономики был помещен под номером семь в списке, потому что он «стоит рядом с антисемитским BDS», написал Центр Визенталя. Центр сказал: «Когда дело доходит до вопросов, связанных с антисемитизмом и угрозами еврейскому государству, Германия получает большое внимание. В последние годы, к их чести, немецкие города, компании и финансовые учреждения признали антисемитские основы BDS и избегали взаимодействия с глобальной кампанией, направленной на гибель еврейского государства». Но, добавляет Центр Визенталя: «В 2018 году, однако, одно важное финансовое учреждение, Банк социальной экономики, настаивает на ведении бизнеса с радикальным «Еврейским голосом за справедливый мир на Ближнем Востоке», который решительно поддерживает бойкот еврейского государства».

Родственная организация группы, базирующийся в США «Еврейский голос за мир», принимала осужденную палестинскую террористку Расмеа Одех на одной из своих конференций в 2017 году. Одех была ответственен за взрыв в супермаркете Иерусалима в 1969 году, в результате которого погибли два студента Еврейского университета. Визенталь отметил, что «Голос евреев за мир» заявил, что для них было честью принять ее. Неудивительно, что Генрик Бродер, уважаемый немецкий комментатор, назвал группу «Еврейский голос за справедливый мир на Ближнем Востоке» «антисемитами». Центр Визенталя писал, что «немецкая ЛГБТ-организация имени Магнуса Хиршфельда, названная в честь жертвы Холокоста, аннулировала свой счет в банке, протестуя против деловой политики банка, поддерживающей BDS.

Протесты со стороны руководства немецкого еврейства остались без внимания, в то время как две произраильские организации в Германии – Керен ха-Йесод и Еврейский национальный фонд аннулировали и закрыли счета, связанные с банком.

Епископ Гейл Харрис получила номер восемь за свои измышления об израильской политике обороны и безопасности. Она утверждала, что «была свидетелем того, как израильский солдат арестовал трехлетнего арабского ребенка на Иерусалимской Храмовой горе и застрелил 15-летнего палестинского подростка выстрелом в спину», – пишет Центр Визенталя. «После того, как Центр Визенталя разоблачил эти претензии как фальсификации, Харрис отказалась от них, сказав, что она только слышала эти истории от третьих лиц».

Шведский Каролинский институт, где ежегодно присуждается Нобелевская премия по медицине, занял девятое место в списке за систематическую дискриминацию в отношении трех врачей-евреев. Руководитель нейрохирургии медицинского центра заблокировал помощь еврейским врачам и препятствовал их исследованиям. По словам Центра Визенталя, на странице главы нейрохирургического отделения в Фейсбук был размещен вопиюще антисемитский контент. «Мы шокированы вялой реакцией Каролинского института на рак антисемитизма», – сказал раввин Авраам Купер, заместитель декана Центра Визенталя.

Десятый номер достался бывшему участнику группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу, потому что он «ведущий сторонник BDS и антисемит, который хочет рассказать евреям, что такое антисемитизм».