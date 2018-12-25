На Львовщине мужчина самостоятельно пытается спасти полуразрушенную синагогу

В городе Броды Львовской области активист пытается в одиночку спасти полуразрушенное здание Большой синагоги.

Как сообщает проект "Еврейские новости", крупные организации не желают тратить деньги на реставрацию, равно как и местные власти мотивируя это тем, что в городе не зарегистрировано еврейского населения вовсе. Отремонтировать здание решил своими силами житель города Владимир Ковальчук.

Владимир расчищает здание, выносит из него мусор и уже спилил деревья, которые начали расти внутри синагоги. Все это активист делает за свой счет.

В редакцию ВААД Украины прислали открытое письмо:

"Он собственными силами, наняв за свои деньги людей, расчищает синагогу от завалов. При этом еще и был вынужден бороться с местными властями, которые не давали разрешения на реставрацию синагоги. Некоторые жители-оригиналы еще и писали на него заявления, утверждая что он что-то ворует. Каким-то чудом у него изредка получается выпросить у мэра человека с бензопилой или трактор".

После Второй мировой войны здание городской синагоги было основательно повреждено. В советские времена был произведен ремонт здания и его начали использовать как склад и кафе во времена народных гуляний.

В 1988 году произошел обвал здания и с тех пор власти обещали отремонтировать синагогу и сделать из нее картинную галерею. Однако дальше обещаний дело не пошло, и в 2006 году произошел обвал сводов строения.