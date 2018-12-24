Во Франции отреставрировали самое старое еврейское здание в Европе

Во французском городе Руан была завершена реставрация самого старого еврейского здания в Европе - иешивы XII века.

Как сообщает проект "Еврейские новости", руины здания были обнаружены под западным крылом местного Дворца правосудия в 1976 году. К тому времени от старинного здания остался только один этаж, находку прозвали Maison Sublime — Блистательный дом.

Иешиву частично снесли еще во время строительства Дворца правосудия. Поскольку из-за высокой влажности и слабой вентиляции памятник еврейской культуры начал еще больше разрушаться, его решили срочно реставрировать.

Деньги на восстановление иешивы были получены за счет государственного гранта и финансирования от частных инвесторов.

После восстановления еврейский памятник истории был внесен в список туристических объектов города. Евреи Руана очень гордятся тем, что в их городе находится самая древняя в Европе памятка еврейской культуры.

Предположительно, евреи поселились в Руане еще во времена Римской империи. В средневековье в городе существовал еврейский квартал, еврейская община Руана в XII веке насчитывала около 6 тысяч человек.

Напомним, Иешива — это высшее религиозное учебное заведение, предназначенное для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда.