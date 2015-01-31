Фонд Эдмонда Сафра пожертвовал мемориалу в Освенциме миллион евро

Фонд Эдмонда Сафра пожертвовал миллион евро мемориалу, расположенному на месте бывшего нацистского концлагеря Освенцим. Об этом сообщает Jewish.ru.

«Я знаю из личного опыта, что посещение лагеря Освенцим может стать инструментом для духовного очищения, сохранения памяти о Холокосте и воспитания будущих поколений», – заявила глава фонда Лили Сафра.

Ранее фонд Сафра стал инициатором проведения в Освенциме ежегодного «Марша живых», в котором с 1988 года приняли участие более 200 тыс. студентов.

Лили Сафра – вдова банкира Эдмонда Сафра, выходца из еврейской семьи из Ливана. Эдмонд Сафра скончался в 1999 году в Монако.