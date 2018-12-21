В Чехии бывшую фабрику Шиндлера, в которой спаслись тысячи евреев, превратят в мемориал

Заброшенная фабрика шерстяных изделий в Бржненце, современная Чехия (Протекторат Богемии и Моравии во времена Второй мировой) станет мемориалом.

В мемориальном комплексе также откроют кинотеатр, где будут показывать фильмы, посвященные Холокосту и постоянную экспозицию с фотографиями жертв нацизма, сообщает проект «Еврейские новости».

Инициаторы проекта начали консультацию с историками и режиссером «Списка Шиндлера» Стивеном Спилбергом. Главной задачей на первое время будут строительные работы, так как здание сильно обветшало и может рухнуть в следующем году.

С 1943 по 1945 чешская фабрика спасла 1200 евреев от концлагерей. Шиндлер с помощью взяток и уговоров убедил командование Третьего Рейха, что рабочие приносят большую прибыль на заводе, чем на принудительных работах.

Основная фабрика Шиндлера находилась в Кракове, там сейчас также работает музей памяти.