Поляк, который спас еврейскую девушку, признан Праведником народов мира

Израильский институт Катастрофы и героизма Яд ва-Шем признал Антека (Антона) Теклака Праведником народов мира.

Во время Второй мировой войны он спас свою соседку, еврейку Геню Копф, сообщает "Лехаим".

Гене было 15 лет, когда в октябре 1942 года ее вместе с родителями депортировали из маленького городка Туробин близ Люблина в гетто Избицы, откуда уходили эшелоны в лагеря смерти. Все ее родные погибли, а ей удалось бежать обратно в Туробин, где ее в течение года и девяти месяцев укрывал сосед-поляк, Антек Теклак.

Брат Гени Йосеф бежал из лагеря смерти Собибор – за два с половиной месяца до легендарного собиборского восстания. После прихода Красной армии он вышел из убежища и вернулся в Туробин, где встретился с Геней – единственной выжившей из семи его братьев и сестер. Они собрались уезжать, но Йосеф погиб от рук польских знакомых, которым в начале войны оставил свой магазин.

Геня переехала в Израиль. Ее дочь и внук несколько лет реконструировали историю ее спасения и гибели Йосефа. Они познакомились с потомками Антека Теклака и после долгих поисков нашли место захоронения Йосефа Копфа. В ближайшее время состоится перезахоронение его останков в Израиле.