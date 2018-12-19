В Беларуси на кинотеатре появилась табличка с изображением хоральной синагоги, которая была там до 1939 года

На здании брестского кинотеатра «Беларусь» 18 декабря открыли мемориальную табличку.

Она свидетельствует о том, что до 1939 года здесь находилась большая хоральная синагога, сообщает «Брестская газета».

Здание синагоги, в котором сегодня располагается кинотеатр «Беларусь», было построено в 1861 году на пожертвования верующих. До 1939 года синагога являлась иудейским духовно-административным и культурным центром религиозной жизни еврейской общины и не только.

«Это был самый большой зал в городе, где отмечали не только еврейские праздники, но и городские. Здесь могли находиться 500-600 человек. До войны было в Бресте около 50 синагог, но эта была крупнейшей в Бресте и одной из крупнейших в Европе», – рассказал раввин брестской иудейской общины Хаим Рабинович.

По его словам, идея ее появления принадлежит председателю Брестского горисполкома Александру Рогачуку. Сам глава города на открытии поздравил присутствующих с этим событием и отметил, что, благодаря этому «мы хоть немножечко, но восстановили историческую память».