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В Бресте на месте главной синагоги установят памятный знак

09:44, 18 декабря 2018
Иудаизм
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Кинотеатр &quot;Беларусь&quot; в Бресте / brest.biz

В торжественной церемонии примут участие представители городского правления, еврейской общины Бреста и других еврейских организации Беларуси, сообщает проект «Еврейские новости».

Мемориальная доска, изготовленная скульпторами Павлом Герасимуком и Алесей Гурщенковой по заказе еврейской общины города, послужит возрождению памяти о брестских евреях. Еврейское население города было почти полностью уничтожено во время Второй мировой войны.

Главная синагога Бреста просуществовала с 1861 по 1939 год. Во времена СССР здание превратили в кинотеатр, а затем перестроили. Но стены синагоги все же сохранились и теперь являются несущими в конструкции кинотеатра «Беларусь».

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