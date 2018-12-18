В Бресте на месте главной синагоги установят памятный знак

На месте главной синагоги беларуского города Брест, где сейчас находится кинотеатр «Беларусь», 18 декабря установят памятную табличку.

В торжественной церемонии примут участие представители городского правления, еврейской общины Бреста и других еврейских организации Беларуси, сообщает проект «Еврейские новости».

Мемориальная доска, изготовленная скульпторами Павлом Герасимуком и Алесей Гурщенковой по заказе еврейской общины города, послужит возрождению памяти о брестских евреях. Еврейское население города было почти полностью уничтожено во время Второй мировой войны.

Главная синагога Бреста просуществовала с 1861 по 1939 год. Во времена СССР здание превратили в кинотеатр, а затем перестроили. Но стены синагоги все же сохранились и теперь являются несущими в конструкции кинотеатра «Беларусь».