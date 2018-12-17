В Иерусалиме состоится выставка, посвященная известному мыслителю иудаизма

Один из величайших и самых известных мыслителей иудаизма удостоен международной выставки в Музее Израиля в Иерусалиме.

На выставке будут представлены оригинальная подпись и несколько рукописей раввина Моше бен Маймона – еврейского сефардского философа, врача, астронома и выдающегося исследователя Торы, который жил и работал почти тысячелетие назад, сообщает "Лехаим".

Выставка приурочена к международной конференции о его работе в Национальной библиотеке Израиля.

Бен Маймон, он же Маймонид, он же Рамбам, родился в Кордове, Испания, примерно в 1138 году. Он и его семья бежали в Марокко из-за насильственного обращения евреев в ислам, а затем поселились в Египте. Именно в этих двух странах Маймонид написал свои самые важные работы. В Каире Маймонид стал лидером еврейской общины, а также получил широкое признание как врач. Он умер в 1204 году, и, согласно традиции, его останки по его просьбе были перевезены на землю Израиля. Он был похоронен в Тверии.

На выставке также будут представлены другие артефакты, такие как рукописи 12-15 веков, в том числе латинские переводы работ Маймонида и самые ранние напечатанные работы. Рукописи на выставке происходят из Германии, Йемена, Испании, Египта и других стран. Среди других предметов – обереги на удачу с портретом Маймонида, исторические детские книги о нем и его работе, документы, описывающие празднование его 800-летия в Испании и Египте, и многое другое.

Некоторые из предметов попали в Иерусалим из различных музеев по всему миру, включая Британскую библиотеку, Нью-йоркский музей Метрополитен, Апостольскую библиотеку Ватикана, Французскую национальную библиотеку в Париже и Оксфордскую библиотеку. Редкие и ценные рукописи были перевезены в Израиль отдельными рейсами и в условиях строгой секретности, чтобы предотвратить любую возможность кражи. Национальная библиотека отсканировала и оцифровала все редкие рукописи.

Выставка Маймонид: «Наследие в рукописях» открылась в Музее Израиля в Иерусалиме 11 декабря и продлится до 27 апреля 2019 года.