В США за год количество антисемитских инцидентов выросло на 57%

Американская Антидиффамационная лига встревожена последними событиями в США, которые показывают рост антисемитизма.

По данным неправительственной организации, за прошлый год количество антисемитских инцидентов выросло на 57%, сообщает проект "Еврейские новости".

По данным полиции, против евреев было совершено на 37% больше преступлений чем в 2017 году, а общее количество преступлений на почве ненависти выросло на 17%. Еврейская община провела конференцию под лозунгом "Никогда – это сейчас", в ходе которой был отмечен рост радикальных настроений в обществе и подъем неонацистских организаций.

"Я знаю, как мы найдем решение проблемам с антисемитизмом. Каждый из нас должен принять решение, каждый должен взять на себя ответственность и попытаться изменить ситуацию", - заявил сенатор-демократ Кори Букер