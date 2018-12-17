В США за год количество антисемитских инцидентов выросло на 57%
12:39, 17 декабря 2018Иудаизм
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В США возрос уровень антисемитизма, иллюстрация / YouTube
Американская Антидиффамационная лига встревожена последними событиями в США, которые показывают рост антисемитизма.
По данным неправительственной организации, за прошлый год количество антисемитских инцидентов выросло на 57%, сообщает проект "Еврейские новости".
По данным полиции, против евреев было совершено на 37% больше преступлений чем в 2017 году, а общее количество преступлений на почве ненависти выросло на 17%. Еврейская община провела конференцию под лозунгом "Никогда – это сейчас", в ходе которой был отмечен рост радикальных настроений в обществе и подъем неонацистских организаций.
"Я знаю, как мы найдем решение проблемам с антисемитизмом. Каждый из нас должен принять решение, каждый должен взять на себя ответственность и попытаться изменить ситуацию", - заявил сенатор-демократ Кори Букер
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