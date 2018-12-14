Власти Египта выделили $ 71 миллион на ремонт синагог

Правительство Египта предоставит финансирование в размере 71 миллиона долларов на восстановление синагог и других объектов еврейского наследия в стране.

Об этом заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает проект "Еврейские новости".

В Египте находится большое количество синагог, построенных в разные временные периоды. Большинство из них нуждаются в реставрации, только 3 являются действующими. Планируется, что после реставрации некоторые синагоги не будут использоваться для молитв, а станут культурными достопримечательностями, открытыми для туристов.

В этом году в Египте впервые отпраздновали Хануку с участием представителей разных религий — евреев, мусульман и христиан. Также, с инициативы лидера еврейской общины Магды Харун, синагога Шаарей Шамаим в Каире принимала большое количество гостей-неевреев, которым рассказывали о сути праздника.