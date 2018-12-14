Глава Европейского еврейского комитета надеется, что ЕС обеспечит безопасность евреям

Глава Европейского еврейского комитета Вячеслав Моше Кантор прокомментировал «Декларацию о борьбе с антисемитизмом», принятую ЕС на прошлой неделе.

Об этом сообщает проект «Еврейские новости».

«Мы надеемся, что реализация положений декларации строго ограничит поле для ненависти и что наши еврейские общины в Европе будут чувствовать себя более защищёнными. Государства – члены ЕС отвечают за то, чтобы гарантировать безопасность всем своим гражданам, и сегодняшняя декларация свидетельствует о том, что Европа признала нависшую над еврейскими общинами угрозу и готова принять соответствующие меры», - сказал президент ЕЕК.

Декларацией, принятой 6 декабря, страны ЕС признали присутствие антисемитской угрозы в странах Европы. В документе было предложено усилить защиту еврейских общин, принять меры для сохранения памяти о Холокосте и пресечь антисемитские движения в государствах.

Вячеслав Кантор также высказал надежду на то, что все страны Евросоюза отнесутся к «Декларации о борьбе с антисемитизмом» серьезно, а Европарламент возьмет на себя контроль за продвижением идей, обозначенных в документе.