В Шаргороде восстанавливают одну из старейших в Украине синагог крепостного типа.

Построенная в 1589 году синагога, была частью оборонительной системы города, сообщает "Лехаим".

Реставрация здания началась около года назад. По данным Фейсбук-группы, созданной администраторами проекта для сбора средств и контроля за восстановлением, работы включали в себя: вывоз 60 тонн отходов из внутренних помещений и аварийный ремонт крыши, чтобы остановить протечку, которая повредила стены. Была проведена: замена и усиление балок, гидроизоляция внутренних стен чердака, частичный ремонт турелей и работы по ремонту деревянных полов.

Эксперт по синагоге Сергей Кравцов из Центра еврейского искусства в Иерусалиме назвал это «огромным прорывом». По данным Фейсбук-группы проект состоит из четырех этапов, общей стоимостью около 170 тысяч долларов: 1) замена кровли; 2) демонтаж потолка между первым и вторым этажами в главном зале, который был установлен в советский период, когда здание использовалось как завод по производству соков; 3) работы по реставрации интерьера; 4) работы по реставрации фасада. На сегодняшний день финансирование поступает от частных доноров, в том числе от потомков евреев из Шаргорода.

*Во время турецкой оккупации с 1672 по 1699 год синагога использовалась как мечеть. Она была закрыта в 1930 году при советской власти и превращена в фабрику по производству сока.

Святилище было разделено на две части, но внешний вид сохранился нетронутым, как и четырехстолпная центральная бима. Синагога, которая в настоящее время является историческим памятником, была возвращена в собственность небольшой еврейской общины, хотя огромные чаны для соков и другое оборудование оставались на месте в течение многих лет