В США арестовали мужчину за подготовку нападения на синагогу

ФБР объявило об аресте 21-летнего мужчины из Огайо по обвинению в терроризме за заговор с целью нападения на две синагоги в американском городе Толедо, штат Огайо.

Ему были предъявлены обвинения в попытках оказать материальную поддержку террористической организации «Исламское государство», сообщает «Лехаим».

По данным Министерства юстиции, Деймон М. Джозеф был арестован 7 декабря после покупки двух винтовок AR-15 и разговоров об убийстве многих людей, включая раввина. В письменном заявлении, поданном в окружной суд США в Толедо, говорится, что Джозеф был вдохновлен стрельбой в синагоге в Питтсбурге в октябре, в результате которой погибли 11 верующих евреев.

Ранее в декабре Джозеф сказал агенту ФБР под прикрытием, что он выявлял синагоги в районе Толедо для проведения массовой атаки от имени «Исламского государства». Он рассказал агенту под прикрытием, что евреи были злом, и что жертвы из синагоги «Древо Жизни» «получили по заслугам». «Я восхищаюсь тем, что сделал тот парень», – написал Джозеф агенту в одном сообщении. «Я вижу, как я выполняю эту операцию, иншалла. Они даже не ожидают нападения в моем районе».

Согласно письменному заявлению, 4 декабря Джозеф заявил, что выбирает между двумя синагогами в этом районе в качестве объекта для нападения. Он сказал, что выбор будет зависеть от того, «где будет больше людей, в какое время и в какой день. Со щитом или на щите». Два дня спустя Джозеф решил, на какую синагогу он будет ориентироваться.

Министерство юстиции заявило, что в начале этого года Джозеф привлек внимание властей, разместив фотографии ножей и огнестрельного оружия в социальных сетях, в том числе одну, первоначально распространенную медиа-крылом «Исламского государства». По словам ФБР, он выражал ненависть к американцам – выделяя геев, христиан, католиков и евреев. В случае признания виновным Джозефу грозит до 20 лет тюрьмы.