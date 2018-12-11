На Тернопольщине обнаружили, что одна из улиц вымощена старинными еврейскими надгробиями

В украинском городе Чертков Тернопольской области местные жители выяснили, что одна из улиц города вымощена старинными еврейскими надгробиями.

Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на адвоката и руководителя проекта по сохранению еврейского наследия Марла Осборн (Marla Raucher Osborn).

Это уже не первый случай, когда в качестве дорожных камней или бордюров используют могильные плиты с еврейских кладбищ.

Также в Черткове расположено три еврейских кладбища. Они находится в полуразрушенном состоянии. Большинство надгробий разбиты, а на месте одного из мест захоронений построена больница.

Здесь же находится еврейское кладбище 1914 года, времён эпидемии холеры. На нём сохранены надгробия и ворота у входа с надписями.