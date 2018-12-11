В Польше составят карту 1400 древних еврейских кладбищ

Польское правительство составит карту всех еврейских кладбищ в стране и создаст компьютеризированную базу данных с информацией о захороненных там людях и местной еврейской истории.

Как сообщает "Лехаим", главный раввин Польши Михаэль Шудрих встретился с министром культуры Польши от имени Конференции европейских раввинов, и они согласились, что правительство возьмет на себя ответственность за сохранение уязвимых и исторических мест. В Польше не менее 1400 древних еврейских кладбищ, но только около 200 из них четко определены и огорожены; многие в очень прискорбном состоянии. В результате возникают земельные споры на сотнях еврейских кладбищ, что в лучшем случае приводит к их случайному осквернению местными властями, а в худшем случае – к вторжению застройщиков, которые ценят землю и стремятся выжать из нее максимум прибыли.

Главный раввин Шудрих и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский согласились с тем, что на первом этапе польское правительство установит пограничные столбы на всех 1400 кладбищах, чтобы обеспечить их сохранность. На пограничные столбы также будет нанесен штрих-код, содержащий информацию об истории этого места и людей, похороненных там. На втором этапе кладбища будут нанесены на карту, а данные занесены в компьютеризированную базу данных, которая будет доступна для общественности.

Раввин Шудрих отметил, что сотни кладбищ уже были нанесены на карту частным образом, и информация о них хранится в архивах «Не забывать», которыми управляет Конференция европейских раввинов. Составление карт других кладбищ Управлением по делам древностей Министерства культуры Польши через местные органы власти и с помощью международных баз данных сделает эту программу официальным и национальным проектом.