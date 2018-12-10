Стивен Спилберг считает, что из-за ненависти геноцид возможен и сегодня

Стивен Спилберг, режиссер фильма о Холокосте «Список Шиндлера», считает, что ненависть, ведущая к геноциду, сегодня так же возможна, как и во время Второй Мировой войны.

В интервью Лестер Холт из NBC Спилберг специально упомянул недавнюю массовую стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, как сигнал о росте ненавистнических идеологий, сообщает «Лехаим».

«Когда коллективная ненависть организовывается и индустриализуется, затем наступает геноцид. Мы должны воспринимать это более серьезно сегодня, чем я думаю, мы отнеслись бы к этому поколением раньше», – сказал Спилберг.

Интервью было проведено в рамках кампании по возвращению «Списка Шиндлера» в избранную группу кинотеатров к 25-летию его выхода в свет.

«Я думаю, что сегодня на карту поставлено больше, чем тогда, когда фильм был выпущен в 1993 году», – сказал он.

В фильме рассказывается история немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, усилия которого по найму евреев на работу на свое предприятие во время Холокоста спасли жизни более тысячи человек. Он выиграл семь Оскаров, в том числе в номинациях «Лучшая картина» и «Лучший режиссер».

Фильм, снятый в основном в Польше, побудил Спилберга основать Фонд USC Shoah, который снимает видеоинтервью переживших Холокост, и теперь его коллекция содержит показания более 55 тысяч выживших и свидетелей.

«Я не думаю, что когда-нибудь сделаю что-то столь важное», – сказал Спилберг о фильме в интервью NBC. «Итак, для меня это то, чем я всегда буду гордиться».