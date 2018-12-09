В США группа музыкантов выпустила альбом с еврейскими молитвами
17:37, 09 декабря 2018Иудаизм
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Группа "Нашува" / Фото nashuva.com
Звукозаписывающая студия Apogee в Санта-Монике, штат Калифорния, записала альбом группы Nashuva под названием «Heaven on Earth: Songs of the Soul».
В него вошли 13 еврейских молитв, исполненные в оригинальной манере под авторскую музыку, сообщает Jewishnews.
Организатором группы и композитором является Наоми Леви, женщина-раввин, лидер еврейской общины и одна из основоположниц Еврейской теологической семинарии. В группе также состоят 10 человек, среди которых есть евреи из местной общины, филиппинцы и эфиопские евреи.
Наоми Леви также является исполнительницей и переводчиком еврейских молитв, записанных в новом альбоме. Президент звукозаписывающей компании Blue Note Records Дон Васс выразил искреннее восхищение её деятельностью, заявив что благодаря её песням-молитвам тысячи евреев будет вдохновлены становлением на духовный путь.
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