В США группа музыкантов выпустила альбом с еврейскими молитвами

Звукозаписывающая студия Apogee в Санта-Монике, штат Калифорния, записала альбом группы Nashuva под названием «Heaven on Earth: Songs of the Soul».

В него вошли 13 еврейских молитв, исполненные в оригинальной манере под авторскую музыку, сообщает Jewishnews.

Организатором группы и композитором является Наоми Леви, женщина-раввин, лидер еврейской общины и одна из основоположниц Еврейской теологической семинарии. В группе также состоят 10 человек, среди которых есть евреи из местной общины, филиппинцы и эфиопские евреи.

Наоми Леви также является исполнительницей и переводчиком еврейских молитв, записанных в новом альбоме. Президент звукозаписывающей компании Blue Note Records Дон Васс выразил искреннее восхищение её деятельностью, заявив что благодаря её песням-молитвам тысячи евреев будет вдохновлены становлением на духовный путь.