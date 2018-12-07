В Днепре пройдет ханукальный парад лимузинов
22:25, 07 декабря 2018Иудаизм
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В Днепре пройдет ханукальный парад лимузинов / djc.com.ua
Традиционный ханукальный парад лимузинов пройдет в Днепре в вечер восьмой свечи Хануки – 9 декабря.
Начало парада в 18:15 от Центральной синагоги «Золотая Роза», сообщает сайт еврейской общины Днепра.
"Еврейская община приглашает всех желающих присоединиться к параду на своем автомобиле, украшенном ханукальным светильником. Приходите к синагоге поприветствовать парад", - говорится в сообщении.
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