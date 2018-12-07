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В Днепре пройдет ханукальный парад лимузинов

22:25, 07 декабря 2018
Иудаизм
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В Днепре пройдет ханукальный парад лимузинов   / djc.com.ua

Начало парада в 18:15 от Центральной синагоги «Золотая Роза», сообщает сайт еврейской общины Днепра.

"Еврейская община приглашает всех желающих присоединиться к параду на своем автомобиле, украшенном ханукальным светильником. Приходите к синагоге поприветствовать парад", - говорится в сообщении.

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