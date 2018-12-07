В Днепре пройдет ханукальный парад лимузинов

Традиционный ханукальный парад лимузинов пройдет в Днепре в вечер восьмой свечи Хануки – 9 декабря.

Начало парада в 18:15 от Центральной синагоги «Золотая Роза», сообщает сайт еврейской общины Днепра.

"Еврейская община приглашает всех желающих присоединиться к параду на своем автомобиле, украшенном ханукальным светильником. Приходите к синагоге поприветствовать парад", - говорится в сообщении.