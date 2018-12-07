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В Турции задержали контрабандистов, которые пытались перевезти старинные еврейские религиозные книги

16:55, 07 декабря 2018
Иудаизм
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Конфискованные турецкими правоохранителями артефакты / Фото thejc.com

Как сообщает проект "Еврейские новости", бандитов, которые похитили книги, захватило турецкое подразделение по борьбе с контрабандой и организованной преступностью. Департамент поделился фотографией спасенных предметов - 6 старинных книг религиозного содержания, вручную написанные на иврите, имеют также сделанные вручную декоративные элементы на обложках.

Подозреваемых двое. Их задержали в турецкой провинции Хатай, недалеко от сирийской границы.

Из этого можно сделать вывод, что рукописные артефакты могли быть украдены из города Антакия (находится в упомянутой провинции), в котором проживает небольшая еврейская община из 25 человек.

Сейчас контрабандистов взяли под стражу и допрашивают.

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