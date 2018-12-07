В Турции задержали контрабандистов, которые пытались перевезти старинные еврейские религиозные книги
16:55, 07 декабря 2018Иудаизм
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Конфискованные турецкими правоохранителями артефакты / Фото thejc.com
В Турции задержали контрабандистов, которые пытались перевезти 6 старинных еврейских религиозных книг.
Как сообщает проект "Еврейские новости", бандитов, которые похитили книги, захватило турецкое подразделение по борьбе с контрабандой и организованной преступностью. Департамент поделился фотографией спасенных предметов - 6 старинных книг религиозного содержания, вручную написанные на иврите, имеют также сделанные вручную декоративные элементы на обложках.
Подозреваемых двое. Их задержали в турецкой провинции Хатай, недалеко от сирийской границы.
Из этого можно сделать вывод, что рукописные артефакты могли быть украдены из города Антакия (находится в упомянутой провинции), в котором проживает небольшая еврейская община из 25 человек.
Сейчас контрабандистов взяли под стражу и допрашивают.
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