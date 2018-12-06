В Берлине бывшие узники концлагерей отметили Хануку

В Берлине состоялась ежегодная «Ночь жертв Холокоста» – встреча евреев, выживших в концлагерях.

Это событие приурочено к празднику Хануки, в зале собрания зажгли большую менору, сообщает проект «Еврейские новости».

Мероприятие организовано в ходе Конференции по еврейским претензиям к Германии. На нём выступали еврейские общественные деятели, многие из них выражали озабоченность по поводу роста антисемитизма в Европе и низкого процента осведомлённости молодёжи о Холокосте.

«Мы не должны забывать рассказывать о том, что произошло, потому что мы не просто жертвы», - сказал Роман Хэллер, глава одной из еврейских организаций, чьи родители скрывались в Украине во время Второй мировой войны.

В мероприятии приняли участие 400 выживших узников Холокоста со своими семьями. Известно также, что по всему миру сейчас проживает около 400 тысяч бывших узников.