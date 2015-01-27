В Праге открылся двухдневный форум памяти жертв Холокоста

26 января в Праге открылся IV Международный форум "Жизнь народу моему!", который проводится Европейским еврейским конгрессом совместно с Федерацией еврейских общин Чехии под защитой президента Чешской Республики, совпадает по времени с Международным днем памяти жертв Холокоста и посвящен 70-летию со дня освобождения от фашистов концлагеря Освенцим, сообщает РИА Новости.

В акции принимают участие президенты Словакии Андрей Киска и Болгарии Росен Пневнелиев, председатель Европарламента Мартин Шульц, председатели парламентов или их заместители более чем из 30 европейских государств, председатель Кнессета Израиля Юлий Йоэль Эдельштейн и другие видные политики, историки, политологи, а также бывшие узники гитлеровских концлагерей.

"Евреям в Европе сегодня угрожают исламский радикализм и экономическая нестабильность", - заявил на открытии проводимой в рамках форума конференции о путях противодействия росту антисемитизма, расизма и ксенофобии на континенте президент Европейского еврейского конгресса Моше Кантор.

В ходе конференции ее участники намерены особое внимание уделить роли СМИ, а также социальных сетей, посредством которых в последние годы ширится волна экстремизма.

Во вторник в резиденции чешского президента состоится встреча участвующих в форуме политиков, а затем в расположенном неподалеку от Праги бывшем концлагере Терезине пройдет памятная церемония в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.