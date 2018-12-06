В Берлине прошла «Ночь жертв Холокоста»

В Берлине состоялась ежегодная «Ночь жертв Холокоста» - встреча евреев, выживших в концлагерях. Это событие приурочено к празднику Хануки, в зале собрания зажгли большую менору.

Мероприятие организовано в ходе Конференции по еврейским претензиям к Германии, сообщает Jewishnews.

На нём выступали еврейские общественные деятели, многие из них выражали озабоченность по поводу роста антисемитизма в Европе и низкого процента осведомлённости молодёжи о Холокосте.

"Мы не должны забывать рассказывать о том, что произошло, потому что мы не просто жертвы", - сказал Роман Хэллер, глава одной из еврейских организаций, чьи родители скрывались на Украине во время Второй мировой войны.

В мероприятии приняли участие 400 выживших узников Холокоста со своими семьями. Известно также, что по всему миру сейчас проживает около 400 тысяч бывших узников.