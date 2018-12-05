В Иерусалиме установили менору, которую видно со всего города

Одна из самых больших в мире ханукальных менор высотой 11 метров и шириной 56 метров была возведена на вершине торгового центра Hadar в Иерусалиме, где ее можно увидеть из любой точки города.

Об этом сообщает «Лехаим».

«Мы провели тщательную проверку, и выяснили, что большей по размеру меноры не существует. Была одна в Тель-Авиве в 2013 году, но она был меньше этой. Мы хотели попасть во всемирную книгу рекордов Гиннеса, но мы опоздали - может быть, попадем в следующем году», – сказал генеральный директор торгового центра Эяль Скоза.

Строительство меноры заняло десять дней, над ней трудились 110 человек, в основном сотрудников торгового центра. Она сделана из шести тонн металла и покрыта тканью со светодиодной подсветкой. Представители торгового центра отказались комментировать стоимость проекта.

2 декабря мэр Иерусалима Моше Леон и главный раввин города Арье Стерн зажгли первую свечу рекордной меноры.

«Я счастлив быть здесь, перед жителями Иерусалима, которые приехали сюда, чтобы отпраздновать праздник, объединяющий всех нас - светских, религиозных и ультраортодоксальных», - сказал Леон.

«Мы приехали в Израиль, чтобы создать еврейское государство, и у нас есть привилегия зажигать ханукальные свечи в нашей собственной стране», – сказал раввин Стерн.