В Кембридже неизвестный повалил менору

В Кембридже (штат Массачусетс), недалеко от Гарвардского университета, в городском парке неизвестный злоумышленник завалил на землю большую менору, установленную в честь праздника Хануки.

Как рассказали свидетели, мужчина, одетый в чёрное, подъехал на велосипеде к меноре и повалил её, после чего быстро скрылся, сообщает проект "Еврейские новости".

Находящейся рядом Lillian Milagros удалось снять видеоправонарушения. Полиция утверждает, что это было преступление на почве ненависти.

Менора в городском парке города Кембриджа находится благодаря инициативе организации "Хабад" и устанавливается на этом месте на протяжении 19 лет. Последний случай вандализма имел место 10 лет назад.