В Кембридже неизвестный повалил менору
10:53, 05 декабря 2018Иудаизм
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Менора в Кембридже / boston.cbslocal.com
В Кембридже (штат Массачусетс), недалеко от Гарвардского университета, в городском парке неизвестный злоумышленник завалил на землю большую менору, установленную в честь праздника Хануки.
Как рассказали свидетели, мужчина, одетый в чёрное, подъехал на велосипеде к меноре и повалил её, после чего быстро скрылся, сообщает проект "Еврейские новости".
Находящейся рядом Lillian Milagros удалось снять видеоправонарушения. Полиция утверждает, что это было преступление на почве ненависти.
Менора в городском парке города Кембриджа находится благодаря инициативе организации "Хабад" и устанавливается на этом месте на протяжении 19 лет. Последний случай вандализма имел место 10 лет назад.
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