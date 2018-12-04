В Днепре зажгли главную Ханукию

В Днепре восьмидневный праздник Ханука начался с торжественной церемонии зажжения Главной Ханукии в центре «Менора».

Участие в этой торжественной церемонии приняли многие почетные гости и тысячи днепрян, сообщает Jewishnews со ссылкой на сайт еврейской общины Днепра.

С поздравлением, по случаю праздника Ханука, к горожанам обратился Главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий и пригласил зажечь шамаш и первую ханукальную свечу большого друга еврейской общины Днепра, известного мецената и филантропа Александра Петровского и члена Попечительского совета еврейской общины Днепра Натана Золотаревского.

Первую свечу на второй Ханукие центра «Менора», установленной в галерее ближе к западному входу, зажег сын Александра Петровского – Ермак, которому помогал директор еврейской общины Зелиг Брез.

В этом году общиной было принято решение, что каждый вечер праздника будут разыгрывать в лотерею специальные «хануке гелт» среди всех, пришедших на зажигание Главной Ханукии в галерее «Меноры», а накануне начала Хануки было объявлено о дополнительном призе, который будет разыгран в лотерею именно в первый вечер праздника, как продвижение идеи «хануке гелт» и для распространения ханукального света.