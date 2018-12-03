В еврейском центре Днепра провели конференцию «Свет Торы для народов мира»

В воскресенье, в начало восьмидневного праздника Ханука, в крупнейшем в мире еврейском центре «Менора» в Днепре прошла ежегодная конференция «Свет Торы для народов мира».

Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Конференция была организована Украино-еврейским общинным центром «Шатер Авраама» и создаваемой на его базе «Федерацией общин универсального монотеизма».

Собравшихся приветствовала директор «Шатра Авраама» Хагит Мануйлова, а затем все присутствующие посмотрели отрывок из выступления Любавического Ребе Менахема-Мендела Шнеерсона о важности развития взаимодействия между различными народами на фундаментальных принципах – семи законах человечества.

К участникам конференции обратился Главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий, который высоко оценил деятельность организации «Шатер Авраама» по распространению духовного света, подчеркнув, что "истинным и вечно живым является только духовное, а материальность мертва, пока духовное не войдет в нее, подобно тому, как кукла оживает только после того, как человеческая рука наденет ее".