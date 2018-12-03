В Одессе отметили начало Хануки праздничным концертом
19:32, 03 декабря 2018Иудаизм
135 0
В Одессе отметили начало Хануки / trassae95.com
В воскресенье на Приморском бульваре Одессы еврейская община отметила начало праздника Ханука.
У памятника Дюку собрались около 500 гостей, среди которых был и мэр города Геннадий Труханов, пишет «Трасса Е-95».
Главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф рассказал историю праздника и пожелал собравшимся хорошей и веселой Хануки, после чего торжественно зажег первую свечу девятисвечника на сцене.
В свою очередь, городской глава пожелал мира, добра и счастья, «чтобы одесситы жили в мирном городе и ни о чем не переживали». Он с пульта зажег первую свечу большой ханукии, установленной у Дюка.
После торжественной части на сцене выступили детские коллективы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter