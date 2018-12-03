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В Одессе отметили начало Хануки праздничным концертом

19:32, 03 декабря 2018
Иудаизм
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В Одессе отметили начало Хануки / trassae95.com

У памятника Дюку собрались около 500 гостей, среди которых был и мэр города Геннадий Труханов, пишет «Трасса Е-95».

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф рассказал историю праздника и пожелал собравшимся хорошей и веселой Хануки, после чего торжественно зажег первую свечу девятисвечника на сцене.

В свою очередь, городской глава пожелал мира, добра и счастья, «чтобы одесситы жили в мирном городе и ни о чем не переживали». Он с пульта зажег первую свечу большой ханукии, установленной у Дюка.

После торжественной части на сцене выступили детские коллективы.

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