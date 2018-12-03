Самый большой в Европе ханукальный светильник зажег президент ФРГ

В Берлине у Бранденбургских ворот по случаю еврейского праздника Хануки зажжена первая свеча на самом крупном в Европе ханукальном светильнике.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), зажегший свечу 2 декабря, напомнил в этой связи о чуде Хануки, когда, по преданию, светильник горел восемь дней, несмотря на то, что в нем было масла всего на один день, сообщает "Deutsche Welle".

"Кажущееся невозможным возможно, вопреки всем ожиданиям", - констатировал глава германского государства. Он отметил, что подобные моменты счастья возможны и сегодня и в качестве примера привел еврейскую жизнь в ФРГ.

"Через 80 лет после погромной ночи здесь в Берлине и по всей Германии, после преступления перед цивилизацией, выразившемся в Шоа (катастрофа еврейского народа. - Ред.), это поистине подарок, что мы можем протянуть друг другу руки над пропастью нашей истории", - заявил Штайнмайер.

В связи с проявлениями антисемитизма в Европе и Германии президент ФРГ подчеркнул, что история - это обязательство и ответственность, под которой никогда не будет подведена черта. "Мы не можем мириться с антисемитизмом - ни старым, ни новым, ни тихим, ни громким", - указал он. Штайнмайер также отметил, что испытывает чувство благодарности за то, что "мы в нашей стране можем снова вместе праздновать Хануку".

В нынешнем году Ханука и предрождественский адвент начинаются почти одновременно, и христиане в это время тоже зажигают свечи и празднуют в кругу семьи. "В обеих наших религиях свечи символизируют счастье и твердую надежду", - напомнил Франк-Вальтер Штайнмайер.