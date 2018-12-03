Трамп поздравил евреев с Ханукой

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поздравил всех евреев, проживающих в США, Израиле и других странах мира с праздником Ханукой.

Об этом сообщает проект "Еврейские новости".

"На протяжении восьми дней семьи евреев будут собираться для совместного зажигания меноры. Начало этой традиции положено 2 тысячи лет назад, во время повторного освящения Храма в Иерусалиме, которое последовало за тяжкой порой, когда евреев преследовали за то, что они исповедовали свою веру.

Пусть в предстоящие дни согревающее пламя каждой свечи меноры поможет наполнить сердца любовью и счастьем. Все вместе мы вновь заявляем о том, что истина и свет всегда пробиваются сквозь тьму.

Мелания и я посылаем наши самые теплые пожелания нашим еврейским братьям и сестрам в США, в Израиле и по всему миру", - сказал он.

Президент США отметил, что в наши дни, как и 2 тысячи лет назад, евреи вынуждены постоянно противостоять проявлениям антисемитизма и ненависти. Он также вспомнил трагические события в синагоге Питтсбурга и выразил надежду, что семьи погибших найдут хоть какое-то утешение в период праздника.