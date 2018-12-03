Президент Украины Петр Порошенко поздравил евреев с Ханукой.

Текст поздравления опубликован на сайте главы государства и представлен ниже без изменений.

"Уважаемые соотечественники!

Примите сердечные поздравления по случаю Хануки.

Огни меноры, которые зажигают в эти дни в каждой еврейской семье, напоминают нам о победе отважного народа над злом и несправедливостью.

Это праздник, связанный с торжеством добра и веры, которые так необходимы сегодня, когда наш свободолюбивый украинский народ и его неотъемлемая часть - еврейская община - демонстрирует всему миру решимость и мужество в борьбе против российской агрессии, за независимость, соборность и процветание Украинского государства.

Пусть священные ханукальные огни наполнят ваши сердца любовью, принесут в каждую семью и дом мир и согласие.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и достатка.

Петр Порошенко".