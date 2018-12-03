Порошенко поздравил евреев с Ханукой
Президент Украины Петр Порошенко поздравил евреев с Ханукой.
Текст поздравления опубликован на сайте главы государства и представлен ниже без изменений.
"Уважаемые соотечественники!
Примите сердечные поздравления по случаю Хануки.
Огни меноры, которые зажигают в эти дни в каждой еврейской семье, напоминают нам о победе отважного народа над злом и несправедливостью.
Это праздник, связанный с торжеством добра и веры, которые так необходимы сегодня, когда наш свободолюбивый украинский народ и его неотъемлемая часть - еврейская община - демонстрирует всему миру решимость и мужество в борьбе против российской агрессии, за независимость, соборность и процветание Украинского государства.
Пусть священные ханукальные огни наполнят ваши сердца любовью, принесут в каждую семью и дом мир и согласие.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и достатка.
Петр Порошенко".