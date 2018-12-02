Евреи начали отмечать праздник свечей - Хануку

Сегодня, 2 декабря, с заходом солнца все евреи мира начали отмечать праздник свечей - Хануку, которая продлится 8 дней.

Об этом сообщает Jewishnews.

Руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач опубликовал в на своей странице в Facebook историю о ханукальном чуде и поздравление с этим светлым днем для всех евреев.

"Друзья, на этой неделе мы начинаем отмечать замечательный праздник – Хануку. Все помнят, что главным «виновником» праздника изначально послужил конфликт между греками и евреями – по сути, конфликт мировоззрений, идеологий, цивилизаций. И закончился он победой евреев.

Кто следит за новостями, помнит о недавнем грандиозном скандале, развернувшемся вокруг ведущей израильской авиакомпании «Эль-Аль». Вкратце его суть: борт не смог вылететь вовремя из США, и не успевал приземлиться в Израиле до Шабата. Возмущенные пассажиры, которые не были проинформированы об опоздании, потребовали совершить посадку в ближайшем аэропорту. Им оказался аэропорт Афин. Местная небольшая еврейская община помогла достойно встретить Шабат двум сотням нежданных гостей. На вопрос «залетных» евреев, чем они могут отблагодарить афинян, последовал ответ: «Мы уже давно собираем деньги на микву, и любая небольшая сумма может приблизить нашу цель».

После Шабата афинские евреи были очень удивлены – собранная сумма была достаточной для того, чтобы построить микву уже сейчас!

Талмуд говорит, что первое здание, которое должна построить для себя община – это даже не синагога, а именно миква. Синагоги есть сегодня даже там, где нет евреев, а миква является главным атрибутом бурлящей еврейской жизни, символом тысячелетних традиций. И вот, накануне Хануки, в самом сердце Греции неожиданно появляется возможность громко заявить: мы есть, мы живем, мы те же, что и тысячи лет назад.

Можно посчитать это стечением обстоятельств, а можно – еще одним, очень символичным ханукальным чудом. И, на мой взгляд, символичность заключается в том, что греки, олицетворяющие всю греко-римскую цивилизацию, и евреи, сегодня вполне могут мирно уживаться и относиться со взаимоуважением друг к другу. Да, пусть это уже не те греки, да и мы прошли долгий путь. Но на этом пути мы все научились многому. И в этот светлый праздник я хочу пожелать всем нам, друзья, взаимопонимания и мира. Пусть в ближайшее время исполнится пророчество Иешаягу: «Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

Хаг Ханука самеах!", - написал Михаэль Ткач.