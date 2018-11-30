В Мелитополе установят памятник спасительнице евреев
02:03, 30 ноября 2018Иудаизм
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Снимки праведников народов мира в "Яд ва-Шем" / Фото 1prof.by
В украинском городе Мелитополь объявили о планах установить памятный знак уроженке этого города Вере Земцевой.
Вера Земцева принадлежит к числу праведников народов мира — людей, которые помогали евреям во время Холокоста, сообщает Jewishnews.
Земцева спасла жизнь маленькой еврейской девочке — этот поступок оценил иерусалимский мемориал жертв Холокоста «Яд ва-Шем».
Инициатива установки памятного знака принадлежит Запорожской облгосадминистрации и Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Украины. Установка пройдет в рамках проекта ВААД «Память».
Закончить все работы по созданию памятника Вере Земцевой планируется до 27 января - Международного дня памяти жертв Холокоста.
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