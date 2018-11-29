Главный раввинат Израиля назвал 70 судов в мире, которые имеют право проводить гиюр и давать развод

Главный раввинат Израиля 27 ноября впервые обнародовал имена ортодоксальных раввинских судов в диаспоре, признанные государственными религиозными властями как имеющие право проводить гиюр и давать развод, после трехлетнего судебного разбирательства с израильской правозащитной организацией.

Как сообщает "Лехаим", список не израильских органов, одобренных для проведения гиюров, включает около 70 ортодоксальных раввинских судов по всему миру, половина из которых находится в Соединенных Штатах.

Он также включает 80 даянов, деятельность которых контролируется Советом раввинов Америки (RCA) и Бейт-дином Америки. В 2007 году и снова в 2014 году RCA объявил о заключении соглашений с Главным раввинатом, согласно которым Раввинат будет автоматически принимать все гиюры, заверенные RCA. В списке по разводам представлено более 80 раввинских судов по всему миру.

Раввинат также впервые изложил свои критерии для утверждения раввинских судов, которые, среди прочего, предусматривают, что они должны быть постоянными судами (в отличие от тех, которые созываются только ради конкретного случая) и ортодоксальными. Те, кто еще не одобрен раввинатом, должны будут пройти устные экзамены религиозных властей Израиля, чтобы быть добавленными в список, сказал он.

Раввинат, в котором доминируют ортодоксы, никогда не признавал неортодоксальных раввинов или совершенные ими гиюры, а в последние несколько лет он поставил под сомнение полномочия нескольких ведущих либеральных ортодоксальных раввинов.