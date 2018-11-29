Евреи всего мира в этом году отметят Хануку с 2 по 10 декабря

Традиционный еврейский праздник Ханука отмечают в 2018 году с 2 по 10 декабря.

Как и многие другие праздники у евреев, он начинается с заходом Солнца, сообщает проект «Еврейские новости».

Его название дословно переводится как «торжественное открытие», знаменующее возобновление молитв в Храме Иерусалима после победы евреев над царём Антиохом.

Во 2 веке до н.э. евреи находились под властью Антиоха, который запрещал им следовать своей традиции и изучать Тору. Но еврейский народ после трёхлетнего восстания сумел отстоять свою свободу и свергнуть царя.

После сражения, масло, предназначенное для зажигания светильников в Храме, было осквернено захватчиками. Только в одном кувшине евреи нашли нетронутое оливковое масло и его количества могло хватить лишь на одни сутки.

Но чудесным образом светильники продолжали гореть в течении 8 суток, после этого раввины объявили 8 дней, начиная с 25 числа месяца кислев, днями радости и веселья. В это время повсеместно зажигают светильники, читают молитвы и прославляют свершившееся чудо.

Из поколения в поколение передаётся традиция зажигать на Хануку оливковое масло или свечи в светильнике — ханукии или ханукальной меноре, а также читать молитву Галель.