На Киевщине надгробные камни с еврейских кладбищ используются как бордюры

В качестве бордюров на центральной улице Богуслава (Киевская область) до сих используют надгробные камни с еврейских кладбищ.

На это обратил внимание директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, сообщает проект "Еврейские новости".

"Несмотря на обещания городских властей, улицы Богуслава продолжают украшать бордюры изготовленные из еврейских могильных камней", - написал Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

Первоисточником фотофакта является киевлянин Павел Зельдич, который побывал в Богуславе.

"Вот приезжаешь в городок молодости Шолом Алейхема, посмотреть еврейское наследие времён штетла, а на центральной улице заместо бордюра/поребрика/бровки, лежат они…", - подписал Зельдич фотографии.

Еврейские надгробия для кладки дорог использовали нацисты еще во время Второй мировой войны. Почему их все еще не выкопали – неизвестно.