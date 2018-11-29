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На Киевщине надгробные камни с еврейских кладбищ используются как бордюры

13:45, 29 ноября 2018
Иудаизм
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В Богуславе надгробные камни с еврейских кладбищ используются как бордюры / facebook.com

На это обратил внимание директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, сообщает проект "Еврейские новости".

"Несмотря на обещания городских властей, улицы Богуслава продолжают украшать бордюры изготовленные из еврейских могильных камней", - написал Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

Первоисточником фотофакта является киевлянин Павел Зельдич, который побывал в Богуславе.

"Вот приезжаешь в городок молодости Шолом Алейхема, посмотреть еврейское наследие времён штетла, а на центральной улице заместо бордюра/поребрика/бровки, лежат они…", - подписал Зельдич фотографии.

Еврейские надгробия для кладки дорог использовали нацисты еще во время Второй мировой войны. Почему их все еще не выкопали – неизвестно.

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