18% европейцев называют антисемитизм реакцией на поступки евреев - опрос

18% участников опроса, проведенного в Европе компанией ComRes, считают антисемитизм следствием ежедневного поведения евреев.

Также 28% считают негативное отношение к евреям в своих странах реакцией на политику Израиля, сообщает "Лехаим" со ссылкой на телеканал CNN.

Примерно один из четырех опрошенных считает, что у евреев слишком много влияния в бизнесе и мировых конфликтах; один из пяти заявил то же самое про влияние на политику и СМИ.

Треть опрошенных заявили, что евреи используют Холокост для решения своих проблем. Столько же считают, что Израиль с помощью Холокоста оправдывает свои действия. Во Франции каждый пятый опрошенный в возрасте от 18 до 34 лет никогда не слышал про Холокост.

Две трети опрошенных заявили, что память о Холокосте помогает избежать повторения подобных событий. 40% сказали, что в их странах евреям угрожает опасность со стороны ксенофобов.