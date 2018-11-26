В Британии проведут первую в мире конференцию, посвященную борьбе с гендерным антисемитизмом

В Великобритании пройдёт конференция «Сара» - первое в мире мероприятие, посвященное борьбе с гендерным антисемитизмом.

Её инициаторами стали еврейские женщины-политики и парламентская группа против антисемитизма при поддержке траст-центра (APT) и правительства Великобритании, сообщает JewishNews.

На этой конференции будет обсуждаться растущий антисемитизм, распространяющийся в обществе и в интернете по отношению к женщинам-еврейкам, задействованным в политике.

Перед конференцией была опубликована статистика, которая показывает, что антисемитские выпады против женщин-депутатов в интернете случаются на 15% чаще, чем против мужчин. В частности, рассматривается сайт Stormfront, распространяющий нацистские идеи. Женщины-политики неоднократно подвергались антисемитским выпадам со стороны посетителей этого сайта, который не раз закрывали, но только лишь на время.

Главными организаторами конференции «Сара» выступили женщины из лейбористской партии Лусиана Бергер и Рут Смит, а также депутат парламента Шотландской национальной партии Лиза Камерон.