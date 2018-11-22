В Польше осквернили надгробия на еврейском кладбище

По словам польской группы активистов, одно еврейское кладбище в Польше было повреждено, а у другого некоторые надгробные камни были осквернены антисемитскими символами.

Организация J-Nerations, которая занимается сохранением еврейских кладбищ в Польше, завила 21 ноября, что ущерб был нанесен ранее на этой неделе в Высоких Мазовецких, городе, расположенном в 70 милях к северо-востоку от Варшавы, сообщает «Лехаим».

Но муниципалитет отрицал какой-либо ущерб еврейским захоронениям. По меньшей мере 10 могил «были разрушены без позволения или разрешения для расширения местного автовокзала», – говорится в заявлении. Основатель организации Меир Булка сказал, что бульдозеры продолжали работать там, даже после того, как мэр обещал остановить земляные работы на этом участке, могилы на котором относятся к 18 веку. Предполагалось, что стройплощадка будет граничить с самым старым еврейским захоронением в Высоких Мазовецких, но она посягнула на территорию кладбища, заявил Булка. На кладбище нет надгробных камней, хотя их фрагменты, в том числе с ивритскими буквами, разбросаны по нему. В городе есть новое еврейское кладбище, на котором есть надгробия, сказал Булка.

Но Анна Ниемийска, возглавляющая управление коммунальной собственности города, отрицала, что в этом районе ведутся работы. «В этой области не проводятся строительные работы», – сказала она JTA по электронной почте. Ниемийска также сказала, что муниципалитет заказал археологические работы, целью которых «было обнаружить могилы, но на сегодняшний день мы точно не знаем, где находятся могилы». «После получения информации о масштабах захоронений на кладбище, оно будет охраняться в сотрудничестве с еврейской общиной Польши», – сказала она позже.

Булка поделился с JTA фотографиями, которые, по его словам, были сделаны на этой неделе на строительной площадке, показывая человеческие останки в кучах мусора и внутри синих мешков для мусора, внутри свежевыкопанной траншеи.

На прошлой неделе были осквернены свастиками надгробия на еврейском кладбище в Сохачеве, городе, расположенном в 40 милях к западу от Варшавы, сообщает Всемирная еврейская организация по реституции. Помимо нацистской символики, на надгробиях было написано красной краской «Смерть Польше» и «ISIS будут править», ссылаясь на радикальную исламистскую группировку «Исламское государство», а звезда Давида была нарисована на виселице. Никаких подозреваемых в этом инциденте выявлено не было.

Гидеон Тейлор, руководитель операций в WJRO, поблагодарил местные власти за быстрое начало расследования того, что он назвал «постыдным актом ненависти».