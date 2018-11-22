В Иерусалиме 21 ноября зажгли вечный огонь в память о жертвах Минского гетто

По инициативе посольства Беларуси, в иерусалимском музее-мемориале Яд Вашем 21 ноября прошла церемония памяти, приуроченная к 75-летней годовщине ликвидации Минского гетто.

Как сообщает проект "Еврейские новости", вместе с бывшим узником Холокоста Давидом Таубкиным, посол Беларуси Владимир Скворцов зажег вечный огонь в Зале памяти музея Яд Вашем. Таубкин является заместителем главы Ассоциации концлагерей и выживших в гетто. Также был возложен венок от имени белорусской дипмиссии.

На мероприятии в мемориальном комплексе также присутствовали дипломаты, видные общественные деятели, белорусские историки и учителя, прибывшие в Израиль на конференцию, посвященную вопросам истории Холокоста.