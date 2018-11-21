На Ровенщине еврейской общине передали здание старинной синагоги

В городе Дубно Ровненской области местные власти передали еврейской общине здание старинной синагоги, которая является самой большой не только в Украине, но и во всей Восточной Европе.

Как сообщает проект "Евреские новости", синагога XVI века была построена в стиле барокко и подвергалась капитальной реставрации в XVIII и XX веках. Как записано в хронике общины, синагогу строили в течении 12 лет, к созданию храма был причастен князь Любомирский, в честь которого над входом помещена золотая табличка. Сейчас здание находится в запущенном состоянии и требует восстановления.

Синагога в Дубно является памятником исторического наследия евреев. После передачи здания общине появится возможность для её восстановления и реставрации. Также в Дубно стартовали несколько социальных программ, направленных на безопасность и социальную защиту населения.