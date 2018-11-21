Всемирный еврейский конгресс признал спад антисемитизма в Украине

В Париже, на заседании ВЕК (Всемирного еврейского конгресса), Украину исключили из списка стран, опасных с точки зрения роста антисемитского насилия.

На ежегодном заседании комитета ВЕК, посвященном рассмотрению ряда резолюций вопрос был вынесен на всеобщее обсуждение, после которого последовало голосование, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на лидера Ассоциации еврейских общественных организаций и общин в Украине Иосифа Зисельса.

После ознакомления с проектами резолюций Зисельс вместе со своими коллегами выступил за исключение Украины из списка антисемитских стран. Глава комитета поддержал инициативу и после всеобщего голосования решение было принято.

Также один из украинских представителей на заседании отметил, что неизвестно, когда и на каком основании Украина была включена в данный список.