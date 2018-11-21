В Израиле суд раввинов отобрал у женщины дом за измену

Верховный суд Израиля БАГАЦ оставил в силе решение раввинатского суда о лишении женщины права претендовать на половину дома за измену.

Еще в 2013 году обманутый муж подал заявление на развод, аргументировав это тем, что жена систематически и на протяжении многих месяцев была ему неверна, сообщает JewishNews.

В 2016 году раввинатский суд города Хайфы принял решение о разделе совместно нажитого имущества, включая дом, который был построен в браке. Супруг решил оспорить решение суда и потребовал оставить дом за ним, так как он был построен на участке, приобретенном до женитьбы.

Коллегия судей учла как аргументы истца, так и аморальное поведение женщины, после чего лишила женщину прав на недвижимость. Во время рассмотрения апелляции женщины Верховный суд также принял сторону истца, в результате чего в судебном праве Израиля появился новый прецедент.

Судя по всему, отныне моральные качества супругов будут считаться весомым аргументом при разделе имущества.