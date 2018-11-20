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В Швейцарии еврейскую общину впервые будет охранять полиция

15:10, 20 ноября 2018
Иудаизм
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В Швейцарии еврейскую общину впервые возьмут под охрану / фото из открытых источников

Как сообщает "Лехаим", власти в кантоне Базель-Штадт приняли такое решение после того, как там на магазин с кошерными продуктами совершили четыре нападения за один месяц. Теперь объекты еврейской общины будет охранять полиция. Защитные меры были разработаны в ходе переговоров между главой еврейской общины и властями города.

Швейцарская федерация еврейских общин с 2015 года добивалась финансовой поддержки властей для обеспечения безопасности из-за усиления террористической угрозы в стране. В июле этого года власти Швейцарии заявили, что в 2019 году предоставят еврейской общине 500 тысяч швейцарских франков.

В Базеле действуют две синагоги, которые каждую субботу, а также на период еврейских праздников, будет охранять полиция.

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