В Facebook и YouTube стартовал проект по изучению Торы

В начале ноября на самых посещаемых интернет площадках стартовал проект «Уроки Торы».

На страницах проекта в Facebook и YouTube авторы «Уроков Торы» размещают цикл видео, в которых в доступной форме и интересной манере передают содержание глав Торы, рассматривают актуальные для евреев вопросы, проводят конкурсы, сообщает проект «Еврейские новости».

«Мы раскрываем интересные и актуальные темы через призму глубокой еврейской мудрости раскрытой и скрытой Торы.

Цель нашего проекта: распространение еврейских знаний в социальных сетях, чтобы пробудить в людях тягу к Торе и заповедям, чтобы не один еврей не остался оторванным от своих еврейских корней», - рассказали авторы проекта.

Проект может быть полезен всем евреям, которые изучают Тору, соблюдают традиции, а также неевреям, желающим ознакомиться со священным писанием и приобщиться к еврейству.

Страницы еврейского проекта сегодня можно найти в Facebook и на YouTube.