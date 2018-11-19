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Под Одессой открыли памятник жертвам Холокоста

23:27, 19 ноября 2018
Иудаизм
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Под Одессой открыли памятник жертвам Холокоста / odesa.depo.ua

Об этом передает "Одесса.Depo".

В мероприятии приняли участие представители Савранской РГА и городского совета, а также местные жители.

В прошлом году здесь же, на Еврейском кладбище, неизвестные разбили памятник жертвам Холокоста, а именно - стену. Однако тогда в полиции утверждали, что стена упала сама и никто не виноват, однако назначили проверку.

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