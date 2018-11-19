Под Одессой открыли памятник жертвам Холокоста
23:27, 19 ноября 2018Иудаизм
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Под Одессой открыли памятник жертвам Холокоста / odesa.depo.ua
В Саврани Одесской области на Еврейском кладбище 18 ноября прошло официальное открытие памятника на Еврейском кладбище.
Об этом передает "Одесса.Depo".
В мероприятии приняли участие представители Савранской РГА и городского совета, а также местные жители.
В прошлом году здесь же, на Еврейском кладбище, неизвестные разбили памятник жертвам Холокоста, а именно - стену. Однако тогда в полиции утверждали, что стена упала сама и никто не виноват, однако назначили проверку.
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