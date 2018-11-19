Под Одессой открыли памятник жертвам Холокоста

В Саврани Одесской области на Еврейском кладбище 18 ноября прошло официальное открытие памятника на Еврейском кладбище.

Об этом передает "Одесса.Depo".

В мероприятии приняли участие представители Савранской РГА и городского совета, а также местные жители.

В прошлом году здесь же, на Еврейском кладбище, неизвестные разбили памятник жертвам Холокоста, а именно - стену. Однако тогда в полиции утверждали, что стена упала сама и никто не виноват, однако назначили проверку.