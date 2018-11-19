В Харькове снимут фильм о Холокосте, сюжет которого основан на реальных событиях
17:33, 19 ноября 2018Иудаизм
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В Харькове скоро начнутся съёмки фильма о Холокосте / YouTube
В Харькове скоро начнутся съёмки фильма о Холокосте, сюжет которого базируется на реальных событиях.
В его основу ляжет история жизни украинской еврейки Нины Лактионовой, которой удалось пережить Катастрофу и буквально «выбраться из ада», сообщает проект «Еврейские новости».
Режиссёр Антон Галушка-Адейкин рассказал, что кроме основной сюжетной линии в фильме будет раскрыта история Холокоста в целом, для чего было привлечено множество исследователей этой темы по всей Украине.
В Харькове концлагерь располагался на месте современного тракторного завода. Главная героиня фильма, Нина, попала туда в возрасте пяти лет вместе со своей семьёй и только ей одной удалось выжить.
Ориентировочно, фильм будет называться «Харьков Холокост», но окончательно с названием ещё не определились.
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