В Израиле начали открывать синагоги внутри магазинов

Супермаркеты, торговые центры и розничные магазины в Израиле начали новую торгово-религиозную традицию: открытие синагог внутри самих магазинов.

Как сообщает «Лехаим», Lavi Industries, крупнейший дизайнер, производитель и строитель синагог в Израиле, предоставил свои услуги крупным розничным сетям по всей стране и построил синагоги в нескольких израильских торговых центрах, включая торговый центр «Азриэли» в Тель-Авиве и торговый центр «Малха» в Иерусалиме.

Генеральный директор компании Миша Оберман заявил, что в прошлом году Lavi построила 57 синагог в супермаркетах. Rami Levy, первая компания, которая начала эту тенденцию, является третьей по величине розничной сетью супермаркетов в Израиле. У Rami Levy теперь есть 33 синагоги в своих магазинах по всей стране.

«В ближайшие два года в сетевых магазинах, торговых центрах и других торговых точках откроются 30-40 синагог», – сказал Оберман.